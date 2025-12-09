В ISU изучают письмо НОК Украины с требованием отстранить Петросян и Гуменника

— Мы подтверждаем получение письма от Национального олимпийского комитета Украины и Министерства молодежи и спорта Украины. Письмо и поднятые вопросы в нем вопросы в настоящее время изучаются ISU. Это все, что мы можем сказать по этой теме, — заявили в пресс-службе ISU корреспонденту Sport24 Борису Королеву.