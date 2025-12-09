Ричмонд
В ISU изучают письмо НОК Украины с требованием отстранить Петросян и Гуменника

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) прокомментировала обращение Национального олимпийского комитета (НОК) Украины с просьбой отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от Олимпийских игр 2026 года.

Источник: Sport24

Ранее в НОК Украины заявили, что их допуск к международным стартам подрывает принцип Олимпийской хартии и несет риск использования спорта как инструмента политического влияния.

Напомним, что в мае этого года ISU допустил Петросян и Гуменника к участию в олимпийском отборе в нейтральном статусе. В сентябре российские фигуристы выиграли квалификацию в Пекине, завоевав право выступить на Олимпиаде.

— НОК Украины обратился к вам с требованием отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от участия в Олимпиаде-2026. Как ISU реагирует на их апелляцию?

— Мы подтверждаем получение письма от Национального олимпийского комитета Украины и Министерства молодежи и спорта Украины. Письмо и поднятые вопросы в нем вопросы в настоящее время изучаются ISU. Это все, что мы можем сказать по этой теме, — заявили в пресс-службе ISU корреспонденту Sport24 Борису Королеву.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
