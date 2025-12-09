В ISU изучают письмо НОК Украины с требованием отстранить Петросян и Гуменника

Ранее в НОК Украины заявили, что их допуск к международным стартам подрывает принцип Олимпийской хартии и несет риск использования спорта как инструмента политического влияния.
Напомним, что в мае этого года ISU допустил Петросян и Гуменника к участию в олимпийском отборе в нейтральном статусе. В сентябре российские фигуристы выиграли квалификацию в Пекине, завоевав право выступить на Олимпиаде.
— НОК Украины обратился к вам с требованием отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от участия в Олимпиаде-2026. Как ISU реагирует на их апелляцию?
— Мы подтверждаем получение письма от Национального олимпийского комитета Украины и Министерства молодежи и спорта Украины. Письмо и поднятые вопросы в нем вопросы в настоящее время изучаются ISU. Это все, что мы можем сказать по этой теме, — заявили в пресс-службе ISU корреспонденту Sport24 Борису Королеву.