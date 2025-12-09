«Неделя тренировок в Воронеже прошла не зря». Мама Костылевой показала, как фигуристка прыгает четверной сальхов

"Неделя тренировок в Воронеже под руководством Вероники и Андрея Рыженковых прошла не зря. Главное, дух спортивный поднят. Прыжки частично восстановили, программы покатали…
Вероника и Андрей — наши ангелы-спасители. «Кризисные» тренеры уже как три года… Как травма, едем в Россошь, теперь Воронеж, долечиваемся и выходим к Веронике и Андрею на восстановление. Вот они Леночку в основном видели в разложенном виде и потихоньку собирали, еще с «Москвича», — написала Ирина Костылева.
Также она поделилась видео, на которых Елена исполняет четверной сальхов сольно и в каскадах с тройным тулупом и двойным акселем.