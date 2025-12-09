Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Неделя тренировок в Воронеже прошла не зря». Мама Костылевой показала, как фигуристка прыгает четверной сальхов

Ирина Костылева, мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой, рассказала о тренировках дочери в Воронеже.

"Неделя тренировок в Воронеже под руководством Вероники и Андрея Рыженковых прошла не зря. Главное, дух спортивный поднят. Прыжки частично восстановили, программы покатали…

Вероника и Андрей — наши ангелы-спасители. «Кризисные» тренеры уже как три года… Как травма, едем в Россошь, теперь Воронеж, долечиваемся и выходим к Веронике и Андрею на восстановление. Вот они Леночку в основном видели в разложенном виде и потихоньку собирали, еще с «Москвича», — написала Ирина Костылева.

Также она поделилась видео, на которых Елена исполняет четверной сальхов сольно и в каскадах с тройным тулупом и двойным акселем.