Кубок Москвы. 1-й спортивный разряд. Докукина, Корчажникова, Заикина, Маскайкина, Вагина, Павликова представят короткие программы

10 декабря фигуристки представят короткие программы по 1-му спортивному разряду на Кубке Москвы.

Кубок Москвы (финал).

Девушки, 1-й спортивный разряд.

Короткая программа.

Начало — 16:50 по московскому времени, прямая трансляция — ФФКМ.

Первая разминка.

1. Полина Борейша.

2. Алиса Эрен.

3. Алиса Чистякова.

4. Полина Мартыненко.

5. Алиса Заикина.

6. Полина Павликова.

Вторая разминка.

7. Ксения Стадничук.

8. Виктория Сомова.

9. Валерия Моисеева.

10. Ангелина Пеньковая.

11. Анастасия Шестакова.

12. Алиса Семина.

Третья разминка.

13. Арина Герцог.

14. Анна Докукина.

15. Екатерина Корчажникова.

16. Ника Маскайкина.

17. Софья Вагина.

18. Анна Тараканова.