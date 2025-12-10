Ричмонд
Мама Костылевой заявила, что ее дочь еще может остаться в академии Плющенко: «Условие одно»

Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о планах на будущее.

Источник: Sport24

Ранее Елена Костылева не приняла участия в Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге по состоянию здоровья и уехала с родителями в Воронеж. Ирина Костылева заявила о намерении найти для дочери другую школу.

— Какие условия должны быть предложены, чтобы Лена продолжила сотрудничество с Евгением Плющенко?

— Условие одно — работа на льду на результат. Все остальное у Плющенко было.

— Если говорить о переходе, какие тренерские штабы вы бы рассматривали в качестве возможных вариантов?

— Пока без комментариев.

— Как себя чувствует Лена сейчас? Сколько она тренируется, какие выполняет тренировки?

— Бодренько, но тяжело ей. Опять с нуля все восстанавливать. Заколебались уже по 10 раз за сезон… С прошлого четверга по два часа тренируется: четверг, пятница (в субботу и воскресенье сделали ей выходной — ноги очень болели от нагрузки), понедельник и вторник по два часа. Сегодня один час и едем собирать чемодан в Москву.

— Скучает ли Лена по Евгению Викторовичу?

— По Плющенко Лена, конечно, скучает. Все время сравнивает с его подходом к прыжкам.

— Удалось ли вам с дочерью наладить отношения за это время?

— Отношения наладились сразу. Когда мы с ней покидали Горки, например на отдых, никаких «поз», в которые становилась Лена в Горках, не было… Испорченные отношения между мной и Леной — результат влияния Плющенко на Лену, к сожалению. А я не была против отношений Плющенко и Лены как наставника и ученицы, — сказала Ирина Костылева в беседе с корреспондентом Sport24 Анной Афонской.