Белорусская фигуристка Сафонова завоевала серебро домашнего Кубка сильнейших

В короткой программе 9 декабря Сафонова показала результат 69,56 балла и расположилась второй вслед за Ксенией Гущиной из России (72,33). Сегодня за произвольную программу белоруска получила 140,88 очка, а главная соперница — на полтора балла меньше, но сумма обоих прокатов у Гущиной оказалась выше (211,45 против 210,44).
Таким образом, наша спортсменка взяла серебро, тройку замкнула еще одна россиянка Мария Елисова (189,12 очка). Осенью уходящего года Виктория Сафонова завоевала лицензию на Олимпийские игры 2026 года в Милане, заняв четвертое место на квалификационном турнире в Пекине.
Восьмое место на Кубке сильнейших в женском одиночном катании заняла белоруска Елизавета Костюк, вслед за ней расположилась соотечественница Анна Калинка. Еще две наши девушки Елизавета Пикулик и Николь Дворникова стали 11-й и 12-й. Ранее победу на международных соревнованиях на «Чижовка-Арене» в танцах на льду одержали белорусы Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов.