Белорусская фигуристка Сафонова завоевала серебро домашнего Кубка сильнейших

Восьмое место на Кубке сильнейших в женском одиночном катании заняла белоруска Елизавета Костюк, вслед за ней расположилась соотечественница Анна Калинка. Еще две наши девушки Елизавета Пикулик и Николь Дворникова стали 11-й и 12-й. Ранее победу на международных соревнованиях на «Чижовка-Арене» в танцах на льду одержали белорусы Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов.