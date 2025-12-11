Ричмонд
Тарасова честно о шансах Петросян на золото Олимпиады: «Практически невозможно. По теперешним понятиям и судейству»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова честно высказалась о шансах российской фигуристки Аделии Петросян на золотую медаль на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Источник: Sport24

Тарасова оценила шансы Петросян, общаясь в студии Okko с ведущей Линой Федоровой и чемпионом Европы 2020 года в парном катании Дмитрием Козловским.

Федорова: «Если мы заговорили об Олимпийских играх, может быть, Дим, ты тогда сделаешь свой прогноз на пьедестал в Милане у женщин?».

Козловский: «Я желаю Аделии первого места при любом раскладе».

Тарасова: «Я тоже, конечно, желаю первого места. Очень тяжело будет получить. И даже практически, по теперешним понятиям и судейству, невозможно. Но с другой стороны, я чувствую, что и по жизни так получается, что ничего невозможного нет. Она — талантливый человек, и тренер ее — талантливый человек».

