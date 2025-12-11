Ричмонд
Загитова пришла на премию журнала Peopletalk в платье-мини с глубоким декольте и длинными рукавами

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила премию «Герои Peopletalk».

Источник: Спортс"

Фигуристка появилась на мероприятии онлайн-издания в черном платье-мини с глубоким декольте и длинными рукавами.

«Сейчас могу сказать: да, я красивая». Рефлексия Алины Загитовой.

Фото: PEOPLETALK.

