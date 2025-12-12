Ричмонд
Мать Костылевой: «В академию Плющенко больше ни один топ не придет, это точно»

Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, считает, что в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко больше не придет ни один топовый фигурист.

Источник: Sport24

Ранее Елена Костылева не приняла участия в Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге по состоянию здоровья и уехала с родителями в Воронеж. Ирина Костылева заявила о намерении найти для дочери другую школу.

— Есть ли опасения, что влияние Плющенко может привести к закрытию путей в другие школы, особенно учитывая угрозы, связанные с лишением родительских прав?

— По поводу лишения родительских прав — не знаю. А вот то, что в его академию больше ни один топ не придет, это точно. Сам под собой сук срубил, — сказала Костылева в беседе с корреспондентом Sport24 Анной Афонской.