Мать Костылевой: «В академию Плющенко больше ни один топ не придет, это точно»

Ранее Елена Костылева не приняла участия в Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге по состоянию здоровья и уехала с родителями в Воронеж. Ирина Костылева заявила о намерении найти для дочери другую школу.
— Есть ли опасения, что влияние Плющенко может привести к закрытию путей в другие школы, особенно учитывая угрозы, связанные с лишением родительских прав?
— По поводу лишения родительских прав — не знаю. А вот то, что в его академию больше ни один топ не придет, это точно. Сам под собой сук срубил, — сказала Костылева в беседе с корреспондентом Sport24 Анной Афонской.