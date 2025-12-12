Ричмонд
Ультрамини, декольте до талии и вуаль: Загитова эпатировала новым смелым образом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вышла в свет в очередном эпатажном наряде. Пользователи соцсетей обсудили образ титулованной спортсменки.

Источник: РИА Новости

Загитова, как и многие другие знаменитые спортсмены, побывала на премии «Герои PEOPLETALK». Для Алины церемония стала поводом выгулять новый образ, придуманный для нее стилистами.

Фотографии с мероприятия появились в соцсетях фигуристки. На них Алина позирует в черном очень коротком платье с длинными рукавами капюшоном. Пикантной деталью стал очень глубокий вырез, открывающий красивую зону декольте, украшенную перекрещивающимися цепочками.

Присутствующие смогли полюбоваться длинными и стройными ногами. Алина подчеркнула их, обувшись в босоножки на высоком каблуке.

Интересными были и аксессуары. Загитова украсила себя длинными серьгами-цепочками, а вместо очков прикрыла глаза прозрачной черной вуалью.

«Платье Haute Couture архив Valentin Yudashkin, серьги и колье Cluev», — описала свой наряд чемпионка.

Поклонники восхитились выходом любимой спортсменки:

«“Красавица. Классный прикид”, “Красота наша. Стройняшечка”, “И опять есть интересные детали, прикольно”, “Крутые ноги модельные”».

Не обошлось и без хейта. Критически настроенные подписчики посоветовали Алине набрать вес и выбирать наряды поскромнее:

«“Зашторилась?”, “Алине бы поправиться чуток”, “Неудачный наряд или стоит как-то неправильно”, “Уже почти неотличима от Инстасамки”, “Что- то тут уже анорексией попахивает или я ошибаюсь?”, “Интересно, когда она уже переболеет и начнет одеваться в одежду”».

