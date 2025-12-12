МОК допустил юниоров. Чего ожидать фигуристам?

У девушек потенциальное возвращение россиянок может серьезно изменить расстановку сил. Из юниорок после этапов Гран-при России лучшей стала София Дзепка. Фигуристке 16 лет, в ее арсенале есть четверной тулуп. Она выиграла два этапа с лучшим результатом 213,26 балла. Следом идет 14-летняя ученица Евгения Плющенко Елена Костылева — она завоевала золото на московском этапе и серебро — на омском. Спортсменка исполняет тройной аксель, четверные тулуп и сальхов. В прошлом сезоне ей удалось выполнить пять элементов ультра-си в произвольной программе. Противостоять такому контенту на международной арене особо некому. Победительница юниорского первенства России 2024 года Маргарита Базылюк в текущем сезоне испытывает как взлеты, так и падения: золото на одном этапе и шестое место — на втором. Однако на двух турнирах она исполнила чисто по два четверных прыжка. Важно, что круг фигуристок с элементами ультра-си не ограничивается двумя-тремя фамилиями: Виктория Стрельцова исполняет тройной аксель и два четверных прыжка, Лидия Плескачева владеет тройным акселем, Софья Смагина прыгает четверные тулуп и сальхов. На международной арене пока безоговорочно доминирует японка Мао Симада — 16 побед подряд и задел больше 10 баллов от соперниц. В ее арсенале есть четверной тулуп и тройной аксель. Лучший результат сезона — 218,13 балла в финале юниорского Гран-при.