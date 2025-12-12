Дочь Тутберидзе рассказала о своей болезни: «Из-за врачебной ошибки. Я поняла, что не должна молчать об этом»

Когда я пошла в школу, я пробовала носить слуховые аппараты, но мне это совсем не нравилось. Каждый раз, когда я их снимала, мне казалось, что слух резко ухудшается, и мне нужно было время, чтобы снова привыкнуть к окружающей обстановке без аппаратов. Кроме того, каждые три месяца нужно было ездить в клинику и заново настраивать звук, что, конечно, тоже мне не нравилось. И, наверное, самая главная причина, по которой я окончательно перестала носить аппараты, — это то, что однажды мне изготовили вкладыш неправильного размера, из-за чего у меня началось воспаление тройничного нерва. Теперь каждый раз, когда я болею, переохлаждаюсь или сильно нервничаю, этот нерв воспаляется.