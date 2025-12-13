Ричмонд
Татьяна Навка: «Надеюсь, что скоро нашим взрослым спортсменам разрешат представлять страну на международной арене»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила надежду на скорый допуск российских фигуристов к международным соревнованиям.

Источник: Спортс"

«Юниорам уже разрешили выступать, начало положено. Я надеюсь, что совсем скоро нашим взрослым спортсменам разрешат представлять нашу страну на международной арене», — сказала Навка.

Российские фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане. Спортивные пары и танцевальные дуэты из России не допустили до участия в квалификационных соревнованиях.

«Мы все сочувствуем ребятам, к которым на пике их возможностей судьба так несправедливо распорядилась. Но мы верим, что через четыре года все это разрешится, мир восторжествует и наши ребята выступят на Олимпийских играх», — отметила Навка.

«Давайте не будем загадывать, конечно, всей страной мы будем переживать, верить, сидеть у телевизоров. Главное, чтобы не было травм, чтобы ребята спокойно подготовились к февральскому турниру. Чтобы они воспринимали их не как что-то сверхвыдающееся, а как обычные соревнования, на которых нужно сделать все так, как ты умеешь. Откатать так, как ты это делаешь каждый день», — добавила она.

Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
