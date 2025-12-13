Ричмонд
Фигуристка Дэвис рассказала о своих проблемах со слухом

Грузинская фигуристка, дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Диана Дэвис рассказала о своих проблемах со слухом.

«Давно хотела поговорить о своей проблеме, о которой знают лишь немногие. У меня двусторонняя сенсоневральная тугоухость третьей степени. В какой-то период жизни она доходила до четвертой степени.

Это диагноз, который в первую очередь влияет на разборчивость речи и затрудняет различение согласных звуков, таких как “с”, “ш”, “щ”, “ч”. Есть определенные частоты, которые я вовсе не слышу, например, пищащий звук холодильника или домофона. Я приобрела этот диагноз в два года из-за врачебной ошибки — неправильно назначенной дозы антибиотиков», — написала Дэвис на своей странице в соцсети.

Фигуристка выступает в дуэте вместе со своим мужем Глебом Смолкиным. Ранее они представляли Россию, но с 2023 года получили разрешение выступать за Грузию.