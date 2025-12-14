Ричмонд
Генподрядчик строительства центра Загитовой получил приз «За уникальное интерьерное решение спортивного объекта»

В Казанской ратуше объявили победителей смотра-конкурса на лучшее архитектурное и градостроительное решение.

Источник: Спортс"

В номинации «Лучший дизайн интерьера социального объекта» вручался приз «За уникальное интерьерное решение спортивного объекта». ГУП «Татинвестгражданпроект» получил приз за Республиканский центр фигурного катания Алины Загитовой.

Номинация представлена в «Категории II» — это нереализованные проекты, по которым Управлением архитектуры и градостроительства города принято решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.

Ранее сообщалось, что «Татинвестгражданпроект» стал генподрядчиком строительства центра олимпийской чемпионки Загитовой. Министр спорта Татарастана Владимир Леонов заявлял, что объект планируют открыть летом 2026 года.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет.

