Трусова на спор исполнила каскад из тройных прыжков перед шоу в Минске, выиграв 100 белорусских рублей: видео

Вице-чемпионка Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова исполнила каскад из двух тройных прыжков перед ледовым шоу Евгения Плющенко «Спящая красавица с балетом» в Минске.

Источник: Sport24

В своем телеграм-канале фигуристка, ставшая мамой в начале августа, опубликовала видео, как исполняет тройной лутц плюс тройной риттбергер на пустом катке, а за кадром мужской голос, снимающий фигуристку на смартфон, кладет рядом со льдом 100 белорусских рублей (около 2700 российских по текущему курсу) и говорит, судя по всему, кому-то рядом: «Никитос, сотка! Это не русские копейки» А после того, как Александра исполняет каскад, тот же голос добавляет: «Все, сотка ушла», на что Трусова реагирует смехом.

«Сделала только на спор», — написала Трусова.

Шоу Плющенко в Минске пройдет в воскресенье, 14 декабря.