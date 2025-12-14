Трусова на спор исполнила каскад из тройных прыжков перед шоу в Минске, выиграв 100 белорусских рублей: видео

В своем телеграм-канале фигуристка, ставшая мамой в начале августа, опубликовала видео, как исполняет тройной лутц плюс тройной риттбергер на пустом катке, а за кадром мужской голос, снимающий фигуристку на смартфон, кладет рядом со льдом 100 белорусских рублей (около 2700 российских по текущему курсу) и говорит, судя по всему, кому-то рядом: «Никитос, сотка! Это не русские копейки» А после того, как Александра исполняет каскад, тот же голос добавляет: «Все, сотка ушла», на что Трусова реагирует смехом.