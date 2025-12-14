Мать Костылевой: «Плющенко лишил Лену денег, ее зарплата всего 29 тысяч. Вот и ответ, как он любит свою ученицу»

«Плющенко лишил Лену денег. Зарплата Лены в ЦСП МО как перворазрядницы составляет всего 29 тысяч рублей в месяц. Например, мастер спорта — это порядка 90 тысяч в месяц. Точно не узнавала сумму, но если бы ее тренер разрешил подать данные на присвоение разряда КМС хотя бы в апреле, то Лена с июля месяца получала зарплату гораздо больше от Центра спортивной подготовки МО. В понедельник узнаю, какую сумму Лена уже недополучила из-за Плющенко.



Присвоение разрядов напрямую зависит от Евгения Викторовича. Подает тренер. Год назад тренер не подал. Весной не подал. Даже этой осенью не собирался. Вот вам и ответ, как Плющенко любит свою ученицу, которая единственная сделала его тренером чемпионки России. Вопросы еще есть?» — написала Костылева в одном из чатов своего телеграм-канала.