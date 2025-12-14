Косторная рассказала о скором возвращении на соревнования

«Да, мы действительно собираемся выходить на соревнования уже в этом сезоне. Сейчас мы катаемся в шоу, собираем все необходимые элементы. В принципе, для произвольной программы уже почти все готово. Есть у меня небольшие проблемы с зубцовыми прыжками, но это только потому, что мы занимались необходимыми парными элементами, и я немного подзабила. Но ничего, прыгну. Как всегда, за пару дней до стартов.



Сейчас во время шоу мы будем собирать все в кучу. Делать связки элементов. После новогодних шоу очень хотелось бы в отпуск, а после — почему нет? Мы хотели бы попробовать выступить на соревнованиях в марте-апреле. В Сочи, Перми и так далее. Хочется, чтобы Гоша уже получил мастера спорта. Это не принципиальный момент, он в любом случае его получит. Но хотелось бы.



Так что мы готовимся. Получится — отлично, не получится — ничего страшного. Но я надеюсь, что получится», — приводит слова Косторной РИА Новости.