Загитова выступила на плавучей атомной ТЭС на Чукотке. Достижение внесли в Книгу рекордов России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции с энергоблоком «Академик Ломоносов» на Чукотке.

Фигуристка рассказала о поездке на Чукотку в октябре.

Кадры с выступлением Загитовой войдут в документальный фильм «Сердце Севера», релиз которого состоится в 2026 году. Достижение «Первое в мире выступление на плавучей атомной теплоэлектростанции с энергоблоком “Академик Ломоносов” внесли в Книгу рекордов России.

«Я всегда говорила, что фигурное катание — это не только прыжки, это искусство. Этот проект — возможность показать именно эту грань. Мы с хореографом делали акцент на чистоте линий, выразительности жестов, красоте скольжения. Без сложных прыжков ты чувствуешь лед по-другому, ты становишься с ним одним целым. Я хотела подчеркнуть, что фигурное катание — это история, которую ты рассказываешь всем телом, а не только набор элементов», — сказала Загитова.

«У Алины Загитовой есть все — олимпийское золото, все возможные титулы, любовь страны. Но при этом она способна на большее, чем просто победы на соревнованиях. Для меня Алина — символ того, как талант и характер могут переписать правила игры», — отметил автор и продюсер проекта Алексей Манос.

