Самая титулованная американская фигуристка поразила фанатов. Мишель Кван родила в 45 лет

Одна из самых известных представительниц США в фигурном катании Мишель Кван объявила в соцсетях о рождении второго ребенка. И это при том, что летом ей исполнилось 45 лет.
Стала мамой во второй раз
Новость оказалась неожиданностью для фанатов спортсменки, поскольку фигуристка тщательно скрывала факт беременности.
«Как участница Олимпийских игр, я испытывала свое тело на пределе возможностей и поражалась его силе, но вынашивание другой жизни вызвало у меня еще большее восхищение», — написала Кван.
Первого ребенка фигуристка тоже родила поздно — в 41 год. Дочку назвали Калистой. Отца своих детей Кван не называет. Ранее она была замужем за юристом Клеем Пеллом, работавшим в администрации Барака Обамы, но в 2017 году пара развелась.
После расставания с супругом Мишель сама ушла в политику. В 2022 году она стала чрезвычайным послом США в Белизе. В то же время спортсменка упоминала о своих проблемах с фертильностью, в том числе и поэтому новый пост фигуристки взорвал медиапространство.
«Я всегда мечтала о детях. Когда Калиста появилась на свет, я уже была безмерно благодарна за чудо, которое казалось невозможным после многих лет попыток», — писала американка.
Теперь соцсети Мишель завалены поздравлениями. В частности, в комментариях отметилась и бывшая фигуристка сборной США Тара Липински, с которой Кван соревновалась на ОИ-1998.
Интересно, что американка далеко не самая возрастная мама в данном виде спорта. Представительница Литвы Маргарита Дробязко в прошлом году родила первенца в 52 года.
Самая титулованная американка в фигурном катании
Профессиональная карьера Кван началась еще в 1993 году, когда ей только-только исполнилось 13 лет. Несмотря на юный возраст, фигуристка получила право участвовать во взрослом чемпионате США, на котором с ходу заняла шестое место.
Удивительно, но чемпионат мира Мишель удалось выиграть раньше, чем национальное первенство. Первую золотую медаль фигуристка завоевала в 16 лет. Всего на ее счету девять побед на чемпионате США и пять золотых медалей ЧМ. Это рекордные показатели для американок. Всего же у нее 43 титула.
Также Кван принимала участие в двух Олимпиадах: Нагано (1998) и Солт-Лейк Сити (2002). Оба раза фигуристка была претенденткой на золото в одиночной программе, но так и не смогла подняться на высшую ступень пьедестала почета.
В Нагано Мишель стала второй, пропустив как раз Тару Липински. В Солт-Лейк Сити американка была третьей после Сары Хьюз и Ирины Слуцкой.
Еще в одной Олимпиаде, которая прошла в 2006-м, Кван не смогла принять участие из-за нескольких серьезных травм. В октябре 2007-го фигуристка решила закончить карьеру и сосредоточиться на образовании.
Даже после завершения карьеры Мишель не потеряла популярность. Во многих опросах она входила в топ-10 самых известных спортсменов в США, что позволяло ей получать многомиллионные контракты на участие в телепередачах.
Автор: Максим Клементьев