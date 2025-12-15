Самая титулованная американская фигуристка поразила фанатов. Мишель Кван родила в 45 лет

Удивительно, но чемпионат мира Мишель удалось выиграть раньше, чем национальное первенство. Первую золотую медаль фигуристка завоевала в 16 лет. Всего на ее счету девять побед на чемпионате США и пять золотых медалей ЧМ. Это рекордные показатели для американок. Всего же у нее 43 титула.