«Не могла понять, почему я такой уродилась». Медведева рассказала правду о пластической операции

«У меня была такая хотелка, я в интервью Лауре (Джугелии) впервые в этом призналась, что я делала ринопластику себе. Я не устраивала (это шоу): “Ой, у меня там искривление было, мне нужно было. И вот у меня получился вот такой нос”. Нет, я хотела эстетику. Искривление у меня было, но я делала нос, не потому что у меня было искривление. А потому что я хотела красоты.



Операция? Лучшее решение в моей жизни. Настолько мне уверенности добавило! Меня так сильно травили за этот нос! Причем я долго не могла понять, откуда, почему я такой уродилась. У меня крупные черты лица. Он у меня был широкий, громоздкий — то есть акцент был не на глаза, а на нос. И как бы это факт», — заявила Медведева в эфире ютуб-шоу «Бес комментариев».