Фигуристка Медведева изменила одну привычку: «Кожа становится, как у дельфина!»

«Я про свой опыт говорю. Я сладкоежка — мармеладки, шоколадки за милую душу, прекрасно. Думаю, дай-ка попробую ради здоровья (откажусь от сахара), посмотрю, есть ли какие-то изменения. Сейчас. Потому что три-четыре года назад я не замечала никакой разницы. Видимо, метаболизм после спорта у меня еще был заведен.



Сейчас я неделю не поела сладкое — у меня кожа поменяла структуру. Я не понимаю, как это работает. У меня кожа становится, как у дельфина, в лучшую сторону. Плотная такая! Так что, друзья, сахар — зло! Сахар надо обязательно чем-то заменять», — рассказала Медведева в эфире ютуб-шоу «Бес комментариев».