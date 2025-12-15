Ричмонд
Фигуристка Медведева изменила одну привычку: «Кожа становится, как у дельфина!»

Российская фигуристка, чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об изменениях после отказа от потребления сахара.

Источник: РИА "Новости"

«Я про свой опыт говорю. Я сладкоежка — мармеладки, шоколадки за милую душу, прекрасно. Думаю, дай-ка попробую ради здоровья (откажусь от сахара), посмотрю, есть ли какие-то изменения. Сейчас. Потому что три-четыре года назад я не замечала никакой разницы. Видимо, метаболизм после спорта у меня еще был заведен.

Сейчас я неделю не поела сладкое — у меня кожа поменяла структуру. Я не понимаю, как это работает. У меня кожа становится, как у дельфина, в лучшую сторону. Плотная такая! Так что, друзья, сахар — зло! Сахар надо обязательно чем-то заменять», — рассказала Медведева в эфире ютуб-шоу «Бес комментариев».