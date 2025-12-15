Медведева о ринопластике: «Операция — лучшее решение в моей жизни. Меня так сильно травили за нос! Он был широкий, громоздкий»

«У меня была такая хотелка, я в интервью Лауре (Джугелии) впервые в этом призналась, что я делала ринопластику себе. Я не устраивала (это шоу)^ “Ой, у меня там искривление было, мне нужно было. И вот у меня получился вот такой нос”. Нет, я хотела эстетику.
Искривление у меня было, но я делала нос не потому, что у меня было искривление. А потому что я хотела красоты.
Операция? Лучшее решение в моей жизни. Настолько мне уверенности добавило! Меня так сильно травили за этот нос! Причем я долго не могла понять, откуда, почему я такой уродилась.
У меня крупные черты лица. Он у меня был широкий, громоздкий — то есть акцент был не на глаза, а на нос. И как бы это факт«, — сказала Медведева в своем ютуб-шоу “Бес комментариев”.
«С нами в группе у Орсера каталась девочка, казашка. Она едет спиной, и я ей носопыркой прямо в затылок». Медведева о том, как повредила перегородку носа.