Медведева о ринопластике: «Операция — лучшее решение в моей жизни. Меня так сильно травили за нос! Он был широкий, громоздкий»

«У меня была такая хотелка, я в интервью Лауре (Джугелии) впервые в этом призналась, что я делала ринопластику себе. Я не устраивала (это шоу)^ “Ой, у меня там искривление было, мне нужно было. И вот у меня получился вот такой нос”. Нет, я хотела эстетику.