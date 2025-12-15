Мария Захарова о травме: «Врачи давали ноге шанс 50 на 50. Понимала, что с карьерой придется закончить, думала только о том, чтобы можно было просто ходить»

— Было достаточно тяжело и морально, и физически. Меня поддерживали близкие, семья. Справилась. Наверное, физически было легче после травмы восстановиться и все это переносить, чем морально, потому что у меня таких травм раньше не было. И врачи не говорили, что будет, смогу я выходить дальше на лед или нет. Никто никаких надежд мне не давал, но, слава богу, все сложилось наилучшим образом.