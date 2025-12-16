Ричмонд
Соревнования в парном катании исключили из программы юношеской Олимпиады-2028

Программа юношеских Олимпийских игр 2028 года не будет включать в себя соревнования фигуристов в парном катании, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Источник: AP 2024

«Эта программа представляет собой важный шаг вперед для зимних юношеских Олимпийских игр. Она отражает четкую приверженность принципам устойчивого развития, инновациям и спортивному формату, ориентированному на молодежь. Что наиболее важно, она гарантирует, что Игры-2028 предложат молодым спортсменам опыт мирового класса, соответствующий их потребностям в развитии и возможностям принимающего региона», — говорится в заявлении члена МОК Карла Штосса.

Всего из программы убрали 15 дисциплин и добавили восемь новых. Соревнования спортивных пар заменит синхронное катание. Юношеские Олимпийские игры 2028 года пройдут в Италии.

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допускать молодых российских и белорусских спортсменов до турниров с флагом и гимном.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше