Соревнования в парном катании исключили из программы юношеской Олимпиады-2028

«Эта программа представляет собой важный шаг вперед для зимних юношеских Олимпийских игр. Она отражает четкую приверженность принципам устойчивого развития, инновациям и спортивному формату, ориентированному на молодежь. Что наиболее важно, она гарантирует, что Игры-2028 предложат молодым спортсменам опыт мирового класса, соответствующий их потребностям в развитии и возможностям принимающего региона», — говорится в заявлении члена МОК Карла Штосса.
Всего из программы убрали 15 дисциплин и добавили восемь новых. Соревнования спортивных пар заменит синхронное катание. Юношеские Олимпийские игры 2028 года пройдут в Италии.
Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допускать молодых российских и белорусских спортсменов до турниров с флагом и гимном.