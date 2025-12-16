Плющенко на грани: выгонит ли тренер свою самую талантливую фигуристку

Хотя все это время ребенок пытается восстановиться от повреждений. «Хочу подтвердить, что спортсменка все еще травмирована, — сказал Плющенко РИА Новости. — Когда она приехала из Воронежа, я предложил Лене покататься и попрыгать лутцы и флипы. На что она сказала, что сейчас ей все еще больно. Полноценно тренироваться спортсменка еще не может. На что мама говорит, что у нее на самом деле ничего не болит. Что на самом деле она ленится, а мы ее расхолаживаем».