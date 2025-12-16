Плющенко на грани: выгонит ли тренер свою самую талантливую фигуристку

Ее выгоняли все
В воскресенье Лена откатала свое последнее шоу в команде Плющенко. На лице юной фигуристки читалось расстройство, но она старательно прятала его за улыбкой. В этот день должны были пройти переговоры между Евгением и мамой спортсменки Ириной Костылевой — двух непримиримых соперников, за медийной дуэлью которых последние несколько месяцев наблюдает вся страна.
От этого диалога зависело, где продолжит карьеру 14-летняя звездочка. Будучи одним из главных талантов поколения, она к настоящему моменту сменила едва ли не рекордное количество тренерских штабов. Практически все топовые специалисты страны успели соприкоснуться с семейством Костылевых — и все по итогу расставались с ними, перекрестившись напоследок.
Что характерно — ни одно прощание не было вызвано проблемами с самой фигуристкой. Напротив, нет ни одного тренера, кто отзывался бы о ней плохо. Предпоследний тренер Лены — Игорь Лютиков — в интервью РИА Новости хвалил спортсменку и предрекал ей огромное будущее. Позитивно отзывалась о девочке и Этери Тутберидзе, доселе дважды выгонявшая Костылевых.
Но невероятная по своему масштабу скандальная натура «Мамы Иры», как называют ее в публичном пространстве, перекрывает весь позитив. Последние полгода «Ангелы Плющенко» решившие приютить крикливую родительницу с невероятно талантливым ребенком, живут на осадном положении — то полицию на дом вызовут, то каток штурмуют, то с опекой несовершеннолетних разбираться придется. И все это — в лице Ирины Костылевой.
Лена все еще травмирована
Для школы Плющенко Елена Костылева была действительно ценным активом. На данном этапе школа переживает кризис кадров — естественный для любой тренерской группы, но оттого не менее неприятный. У них в достатке хороших, крепких спортсменов, но не хватало такого, с кем можно побеждать конкурентов на голову.
Лена, владеющая несколькими видами ультра-си и мягким скольжением, подходит на эту роль на сто процентов. В «Ангелах» ей стабилизировали сложные прыжки, которыми она владела ранее, и научили новым. Итог совместной работы — победный сезон, завершившийся золотом первенства России среди юниоров. В дебютный же год по этой возрастной категории Елена под руководством Плющенко стала лучшей фигуристкой страны.
Первая критическая точка наметилась в июле. Тогда по соцсетям поползли видео, на которых женщина, голос которой очень напоминает Ирину Костылеву, натурально осаждает дом семьи Плющенко с полицией, утверждая, что у нее якобы украли дочь. На следующих видео полиция увозит уже эту женщину, а она выскакивает из машины и кричит. В следующих сериях все было еще ужаснее, но заканчивались они, разумеется, мирно. Плющенко не раздувал конфликт, но обращался к уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой «за жестокое обращение» с ребенком.
Мама регулярно отмечала в соцсетях, что в «Ангелах Плющенко» с Леной не работают должным образом, а ее прокаты и занятые места становятся хуже и хуже. Несмотря на то, что фигуристка переживает затяжной период различных травм, о которых сама же мама подробно писала в своих соцсетях, требования не ослабевают — ей нужно больше сложных прыжков, тренировочных часов, прокатов программ, больше специалистов по скольжению и другого профиля.
Хотя все это время ребенок пытается восстановиться от повреждений. «Хочу подтвердить, что спортсменка все еще травмирована, — сказал Плющенко РИА Новости. — Когда она приехала из Воронежа, я предложил Лене покататься и попрыгать лутцы и флипы. На что она сказала, что сейчас ей все еще больно. Полноценно тренироваться спортсменка еще не может. На что мама говорит, что у нее на самом деле ничего не болит. Что на самом деле она ленится, а мы ее расхолаживаем».
Безусловно, никто не призывает полностью посадить спортсмена на цепь и не давать прыгать. Даже на шоу команды Плющенко Лена все-таки прыгала — причем не только тройные и двойной аксель, но и четверной (на финальном шоу — успешно). Вряд ли ограниченная нагрузка способна сильно испортить ситуацию. А вот монотонная, многочасовая работа на износ…
Итог — Лена завершила этапы юниорского Гран-при с золотом и серебром. Точно такой же график был и в прошлом сезоне. Она все еще фаворитка сезона в своей возрастной группе — даже с учетом сильных соперниц, даже при условии травм. И даже если программы Лены действительно на данном этапе не выкатаны на максимум.
По-настоящему изменилось с прошлого сезона лишь одно — комфорт, стабильность и, возможно, даже безопасность юной спортсменки. Год назад она была любимицей своего тренерского штаба, а теперь не по своей вине находится на распутье. Минские переговоры с Мамой Ирой команда Плющенко отменила — разумеется, после очередного выпада родительницы в соцсетях (на сей раз — на почве того, что Лене якобы своевременно не присвоили разряд КМС).
Плющенко говорит, что все еще готов работать с Леной, но уже не может коммуницировать с ее мамой. А еще — что по соглашению с Училищем Олимпийского резерва (УОР), к которому приписана Елена, «Ангелы» обязаны предоставить ей определенные тренировочные условия (куда менее щедрые, чем были до этого) до конца текущего сезона. И школа не нарушит договоренности. Что будет дальше — не знает никто.
Влад Жуков