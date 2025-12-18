Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Мишина и Галлямов получили за свой прокат 79,03 балла. На второй позиции располагаются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,42), третьими идут Екатерина Осокина и Артем Грицаенко (70,81).
Произвольные программы участники представят в субботу. Турнир в Санкт-Петербурге продлится до 21 декабря.