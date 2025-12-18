Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России

Фигуристы Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на ЧР в Петербурге.

Источник: Спорт РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Мишина и Галлямов получили за свой прокат 79,03 балла. На второй позиции располагаются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,42), третьими идут Екатерина Осокина и Артем Грицаенко (70,81).

Произвольные программы участники представят в субботу. Турнир в Санкт-Петербурге продлится до 21 декабря.