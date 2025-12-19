Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами

Чемпионат России по фигурному катанию-2026.
Санкт-Петербург.
Пары.
Произвольная программа.
Начало — 15:45 по московскому времени (20 декабря), прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Первая разминка.
1. Алиса Блинникова — Алексей Карпов.
2. Анна Москалева — Артем Родзянов.
3. Майя Шегай — Андрей Шадерков.
4. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко.
Вторая разминка.
5. Вероника Меренкова — Даниль Галимов.
6. Таисия Щербинина — Артем Петров.
7. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.
8. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов.
Третья разминка.
9. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.
10. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко.
11. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
12. Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Положение после короткой программы.
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 79,03.
2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 77,42.
3. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 70,81.
4. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 70,02.
5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 68,90.
6. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 68,75.
7. Таисия Щербинина — Артем Петров — 68,70.
8. Вероника Меренкова — Даниль Галимов — 65,98.
9. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко — 61,63.
10. Майя Шегай — Андрей Шадерков — 58,19.
11. Анна Москалева — Артем Родзянов — 57,50.
12. Алиса Блинникова — Алексей Карпов — 53,41.
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге.