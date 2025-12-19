Ричмонд
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами

20 декабря пары выступят с произвольными программами на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по фигурному катанию-2026.

Санкт-Петербург.

Пары.

Произвольная программа.

Начало — 15:45 по московскому времени (20 декабря), прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка.

1. Алиса Блинникова — Алексей Карпов.

2. Анна Москалева — Артем Родзянов.

3. Майя Шегай — Андрей Шадерков.

4. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко.

Вторая разминка.

5. Вероника Меренкова — Даниль Галимов.

6. Таисия Щербинина — Артем Петров.

7. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.

8. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов.

Третья разминка.

9. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

10. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко.

11. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

12. Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Положение после короткой программы.

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 79,03.

2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 77,42.

3. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 70,81.

4. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 70,02.

5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 68,90.

6. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 68,75.

7. Таисия Щербинина — Артем Петров — 68,70.

8. Вероника Меренкова — Даниль Галимов — 65,98.

9. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко — 61,63.

10. Майя Шегай — Андрей Шадерков — 58,19.

11. Анна Москалева — Артем Родзянов — 57,50.

12. Алиса Блинникова — Алексей Карпов — 53,41.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге.