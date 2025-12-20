Степанова и Букин пятый раз стали чемпионами России в танцах на льду

Александра Степанова и Иван Букин стали победителями чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
В сумме за ритм-танец и произвольный танец они получили 216,94 балла.
Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (211,44), третьими стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (200,63).
Степанова и Букин завоевали золотые медали чемпионата России пятый год подряд. Они являются двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. На Олимпиаде в Пекине Степанова и Букин были шестыми.
Позднее в субботу в Санкт-Петербурге пары и одиночницы откатают произвольную программу.