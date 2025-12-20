Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степанова и Букин пятый раз стали чемпионами России в танцах на льду

Двукратные серебряные призеры чемпионатов Европы выиграли национальное первенство пятый год подряд. Серебро завоевали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, бронзу — Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.

Источник: ТАСС

Александра Степанова и Иван Букин стали победителями чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

В сумме за ритм-танец и произвольный танец они получили 216,94 балла.

Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (211,44), третьими стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (200,63).

Степанова и Букин завоевали золотые медали чемпионата России пятый год подряд. Они являются двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. На Олимпиаде в Пекине Степанова и Букин были шестыми.

Позднее в субботу в Санкт-Петербурге пары и одиночницы откатают произвольную программу.