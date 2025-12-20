Ричмонд
Галлямов о серебре ЧР: «Обидно, что все так произошло. Видимо, мы должны были пройти через все эти трудности. Видимо, спорт в этом и состоит»

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, высказался о проигрыше Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому на чемпионате России.

Источник: Sports

— Обидно, что так все произошло. Все лето и всю осень приходилось терпеть, через боль выходить на тренировки. Ради такого, я… Я считаю, что не на это я терпел. Не на этот результат.

Ну, год сам по себе был очень тяжелый, очень сложный. Видимо, это говорит о том, что мы должны были пройти через все эти трудности, чтобы нас и дальше закаляли. Видимо, спорт в этом как раз и состоит. Чтобы справляться с любыми проблемами.

Но я не понял, почему все так произошло. Так хорошо катили, уже начали третью часть так хорошо, так задорно. И то, что произошло… У меня уже есть определенные мысли на следующую половину сезона. Похоже, придется менять точно по ходу сезона. Я предложу тренерскому коллективу, и, я думаю, все согласятся.

— Саша, а какие примерно хотя бы [мысли]?

— Ну, насчет фигурного катания. Что мы будем исполнять дальше с Настей. Рабочие моменты.

— Это изменения в тренировках, правильно?

— Да-да. Плюс-минус, — сказал Галлямов в интервью Алине Загитовой в ее влоге на Первом канале.

Истерика в парах: Бойкова и Козловский рыдали от счастья, Галлямов, конечно, сорвался на Мишину.

