Александр Галлямов: «Когда у меня что-то не получается в спорте, мне всегда очень обидно, очень неприятно. Потому что я стараюсь»

Фигурист Александр Галлямов объяснил свою эмоциональную реакцию на проигрыш на чемпионате России.

Источник: Спортс"

Галлямов и Анастасия Мишина заняли второе место в парах, проиграв 0,66 балла Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

— Саша, расскажи, пожалуйста, ты сам по себе такой эмоциональный человек, то есть в жизни, или это только в спорте?

— Когда у меня в принципе что-то не получается в спорте, мне всегда очень обидно, очень неприятно за это. Потому что я стараюсь, чтобы… Ну, мы сами с Настей — максималисты.

Если сравнивать обычного человека, который не в спорте, и профессионального спортсмена — это абсолютно разные люди с психологической точки зрения, по-разному видят этот мир. И у них другие… У каждого человека разный смысл, разный путь к тому, как прийти к своей цели.

Что касаемо эмоциональности. В жизни — раньше, да, я таким же был эмоциональным. Но сейчас уже, с годами, я нормально ко всему отношусь. Более снисходительно. А в спорте… Ну, это спорт. Ну что я сделаю? — сказал Галлямов в интервью Алине Загитовой в ее влоге.

Истерика в парах: Бойкова и Козловский рыдали от счастья, Галлямов, конечно, сорвался на Мишину.

