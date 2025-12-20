Аделия Петросян — о соперницах на Олимпиаде: «Буду соревноваться сама с собой»

Сегодня, 20 декабря, Петросян в третий раз подряд стала чемпионкой России среди девушек-одиночниц.
«На Олимпиаде у меня будет много соперников. Девочки набирают форму, вставляют элементы ультра-си. Какого-то одного конкурента для себя выделить не могу. Конечно же, буду соревноваться сама с собой», — передает слова Петросян корреспондент Sport24 Константин Лесик.
Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.
Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше