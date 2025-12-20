Ричмонд
Аделия Петросян — о соперницах на Олимпиаде: «Буду соревноваться сама с собой»

Российская фигуристка Аделия Петросян высказалась о своих главных соперницах на предстоящей Зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 20 декабря, Петросян в третий раз подряд стала чемпионкой России среди девушек-одиночниц.

«На Олимпиаде у меня будет много соперников. Девочки набирают форму, вставляют элементы ультра-си. Какого-то одного конкурента для себя выделить не могу. Конечно же, буду соревноваться сама с собой», — передает слова Петросян корреспондент Sport24 Константин Лесик.

Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

