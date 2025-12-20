Петросян расстроилась после победы: что стряслось с фигуристкой № 1

Как реагируют трибуны? Да точно так же, как и после оценок Камиллы. И что с этим делать? Утверждать, что зритель просто глупый, ничего не понимает в фигурном катании — и вообще сперва сходите на судейские семинары, сдайте экзамен на категорию, а потом открывайте рты? Так ведь тоже слабоватая позиция. Налицо недоработка — то ли с общественностью (ее, как известно, надо в хорошем смысле слова образовывать — чтобы все понимали, что и почему происходит), либо с судьями. Вот только решать ни то, ни другое никто не собирается.