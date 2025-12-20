Ричмонд
Чемпионат России. Гуменник, Семененко, Мозалев, Дикиджи, Угожаев, Ветлугин, Лутфуллин, Игнатов выступят с произвольными программами

21 декабря мужчины выступят с произвольными программами на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. После короткой программы лидирует Петр Гуменник.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по фигурному катанию-2026.

Санкт-Петербург.

Мужчины.

Произвольная программа.

Начало — 15:00 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Первая разминка.

1. Роман Савосин.

2. Александр Мельников.

3. Даниил Самсонов.

4. Дамир Черипка.

5. Семен Соловьев.

6. Григорий Федоров.

Вторая разминка.

7. Артем Ковалев.

8. Никита Сарновский.

9. Марк Кондратюк.

10. Владислав Дикиджи.

11. Макар Игнатов.

12. Артур Даниелян.

Третья разминка.

13. Николай Угожаев.

14. Глеб Лутфуллин.

15. Матвей Ветлугин.

16. Андрей Мозалев.

17. Евгений Семененко.

Положение после короткой программы.

1. Петр Гуменник — 103,77.

2. Евгений Семененко — 100,99.

3. Андрей Мозалев — 97,16.

4. Матвей Ветлугин — 92,76.

5. Глеб Лутфуллин — 90,77.

6. Николай Угожаев — 89,57.

7. Артур Даниелян — 89,17.

8. Макар Игнатов — 87,52.

9. Владислав Дикиджи — 86,90.

10. Марк Кондратюк — 86,06.

11. Никита Сарновский — 85,31.

12. Артем Ковалев — 85,03.

13. Григорий Федоров — 83,72.

14. Семен Соловьев — 77,68.

15. Дамир Черипка — 77,42.

16. Даниил Самсонов — 72,93.

17. Александр Мельников — 67,85.

18. Роман Савосин — 55,17.

Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше