Петросян о соперницах на Олимпиаде: «Не могу назвать кого-то одного, конкурентов много. Я всегда соревнуюсь сама с собой»

Фигуристка Аделия Петросян назвала саму себя главной соперницей на Олимпийских играх в Милане.

Источник: Спортс"

Сегодня Петросян в третий раз подряд выиграла чемпионат России. В феврале она примет участие в Олимпиаде.

— Кого считаете соперником на Олимпиаде?

— Там их много. Девочки набирают форму, много вставляют элементов ультра‑си и улучшаются в катании. Кого‑то одного назвать не могу, конкурентов много.

— Можно сказать, что вы главный конкурент самой себе?

— Конечно, я всегда сама с собой соревнуюсь, — сказала фигуристка.

Такая победа Петросян вызывает растерянность.

