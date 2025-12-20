Петросян о соперницах на Олимпиаде: «Не могу назвать кого-то одного, конкурентов много. Я всегда соревнуюсь сама с собой»

Сегодня Петросян в третий раз подряд выиграла чемпионат России. В феврале она примет участие в Олимпиаде.
— Кого считаете соперником на Олимпиаде?
— Там их много. Девочки набирают форму, много вставляют элементов ультра‑си и улучшаются в катании. Кого‑то одного назвать не могу, конкурентов много.
— Можно сказать, что вы главный конкурент самой себе?
— Конечно, я всегда сама с собой соревнуюсь, — сказала фигуристка.
Такая победа Петросян вызывает растерянность.
Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше