Самоделкина выложила фото с Малининым: «Благодарна за возможность провести время с таким профессионалом»

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина опубликовала фото с чемпионом мира из США Ильей Малининым.
И Малинин, и Самоделкина работают с тренером Рафаэлем Арутюняном.
«Замечательное и веселое время на льду. Благодарна за возможность провести его с профессионалом такого уровня», — написала Самоделкина в соцсети.
