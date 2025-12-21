Ричмонд
Самоделкина выложила фото с Малининым: «Благодарна за возможность провести время с таким профессионалом»

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина опубликовала фото с чемпионом мира из США Ильей Малининым.

И Малинин, и Самоделкина работают с тренером Рафаэлем Арутюняном.

«Замечательное и веселое время на льду. Благодарна за возможность провести его с профессионалом такого уровня», — написала Самоделкина в соцсети.

Фото: страница Софьи Самоделкиной.