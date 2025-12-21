Фигуристка Костылева завершила сотрудничество с Плющенко

«Я сейчас, на самом деле, пишу не только как тренер Лены, я пишу как человек неравнодушный к этой ситуации: Лена, ты знаешь, как я и все к тебе относимся, у тебя есть мой номер телефона, знай, что я всегда тебе помогу во всем и поддержу независимо ни от чего. Я желаю тебе только побед, ты — очень талантливая и сильная девочка, мы многого прошли вместе. Более чем уверен, что наша книга с тобой до конца не прочитана, а глава не закончена, я ставлю в ней многоточие», — добавил он.