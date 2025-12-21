Плющенко объявил о прекращении работы с Костылевой: «Видит Бог, что я и вся наша команда боролись за нее до конца»

Я сейчас на самом деле пишу не только как тренер Лены, я пишу как человек неравнодушный к этой ситуации. Лена, ты знаешь, как я и все к тебе относимся. У тебя есть мой номер телефона. Знай, что я всегда тебе помогу во всем и поддержу, независимо ни от чего.