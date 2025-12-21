Плющенко объявил о прекращении работы с Костылевой: «Видит Бог, что я и вся наша команда боролись за нее до конца»

В прошлом сезоне 14-летняя Костылева стала чемпионкой России среди юниорок.
"Ну что, друзья, к сожалению, настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылевой, к сожалению, на данный момент закончился.
Видит Бог, что я и вся наша команда боролись за нее до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но как оказалось, не все зависит иногда от спортсмена и тренера и всей команды. Я знаю, как Лене сейчас очень больно и тяжело, но есть здравый смысл, а есть условия, лишенные здравого смысла, на которые мы никогда не пойдем.
Я сейчас на самом деле пишу не только как тренер Лены, я пишу как человек неравнодушный к этой ситуации. Лена, ты знаешь, как я и все к тебе относимся. У тебя есть мой номер телефона. Знай, что я всегда тебе помогу во всем и поддержу, независимо ни от чего.
Я желаю тебе только побед. Ты очень талантливая и сильная девочка! Мы многого прошли вместе. Более чем уверен, а я обычно редко ошибаюсь, что наша книга с тобой до конца не прочитана, а глава не закончена. Я ставлю в ней многоточие…
Обнимаю тебя, твой друг и твой тренер — Евгений Плющенко", — написал двукратный олимпийский чемпион.
Ранее сообщалось, что Плющенко намерен прекратить сотрудничество с фигуристкой из-за поведения ее мамы — Ирины Костылевой.
