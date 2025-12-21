Ежлов о словах про некрасивое поведение болельщиков: «Это относилось именно к “быдло-фанатам”. Меня ужасно выбесило отношение некоторых к спортсменам»

После выступления на чемпионате России в Санкт-Петербурге Ежлов обратился, в частности, к фанатам Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано: «Очень некрасиво вы поступаете. Нельзя топить за чужое горе, за то, чтобы Питер падал».
"Еще раз, в качестве итога. Хорошие фанаты — вам спасибо большое и вы большие молодцы! Правда! Очень классно, что вы болеете, поддерживаете и проживаете все моменты вместе со спортсменами ?? Как и мы сами, мы так же болеем за других ребят! У нас мир и дружба у всех) Не обижайтесь и не воспринимайте на свой счет??????
Это сообщение относилось именно к «быдло-фанатам». Меня ужасно выбесило отношение некоторых к спортсменам. Поверьте, когда мы начинаем защищать друг друга — это реально повод задуматься, что какие-то грани уважения абсолютно стерты… Тем более что я такие посты никогда не выкладывал, значит в этот раз был повод).
Я увидел в комментариях людей, которые, занимались на арене тем, про что я говорил. Остальных, хороших болельщиков, я обидеть не хотел — сорри ??❤️", — написал Ежлов в своем телеграм-канале.