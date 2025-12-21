Ежлов о словах про некрасивое поведение болельщиков: «Это относилось именно к “быдло-фанатам”. Меня ужасно выбесило отношение некоторых к спортсменам»

"Еще раз, в качестве итога. Хорошие фанаты — вам спасибо большое и вы большие молодцы! Правда! Очень классно, что вы болеете, поддерживаете и проживаете все моменты вместе со спортсменами ?? Как и мы сами, мы так же болеем за других ребят! У нас мир и дружба у всех) Не обижайтесь и не воспринимайте на свой счет??????