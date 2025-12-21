Дмитрий Песков: «Неважно, что произошло, Синицина и Кацалапов стали олимпийскими чемпионами»

На Олимпиаде-2022 сборная России победила в командном турнире фигуристов. В команду входили Синицина и Кацалапов, пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов, а также одиночники Камила Валиева и Марк Кондратюк. После вердикта по допинг-кейсу Валиевой медали были перераспределены и российским фигуристам (кроме Валиевой) перешла бронза турнира.