Дмитрий Песков: «Неважно, что произошло, Синицина и Кацалапов стали олимпийскими чемпионами»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что считает танцоров Викторию Синицину и Никиту Кацалапова олимпийскими чемпионами.

Источник: Спортс"

"Она (Татьяна Навка) и называет их (Синицину и Кацалапова) олимпийскими чемпионами.

Неважно, что произошло, они стали олимпийскими чемпионами. Естественно, для всей команды они чемпионы", — сказал Песков.

На Олимпиаде-2022 сборная России победила в командном турнире фигуристов. В команду входили Синицина и Кацалапов, пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов, а также одиночники Камила Валиева и Марк Кондратюк. После вердикта по допинг-кейсу Валиевой медали были перераспределены и российским фигуристам (кроме Валиевой) перешла бронза турнира.