Козловский о судействе: «Положиться на ИИ будет здравым решением. Мы наблюдали, что на этапах Гран-при и у нас, и за рубежом, присутствует возможность для манипуляции оценками»

Бойкова: Слабо представляю, как ИИ может оценивать элементы в фигурном катании. Но думаю, это может добавить объективности оценке. Это так, у нас есть такой критерий, что «нравится — не нравится», но ИИ может установить рамки, где судья будет ориентироваться, ниже или выше какой планки он не имеет права ставить. Однако полностью перейти невозможно.