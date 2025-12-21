Ричмонд
Двоеглазова после серебра на чемпионате России: «Счастлива, что моя мечта сбылась»

Фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась эмоциями после чемпионата России в Санкт-Петербурге, где она завоевала серебро.

Источник: Спортс"

Победу одержала Аделия Петросян.

«Единственное, что хочу сказать — вчера я очень мечтала снова оказаться здесь после произвольной. Счастлива, что моя мечта сбылась», — сказала Двоеглазова.

Также фигуристка ответила на вопрос о том, могла ли бы она передать кому-нибудь свои соревновательные платья.

«Единственный человек, которому я могу передать платья — моей младшей сестре. Мне кажется, на нее должны хорошо сесть платья, в которых я в детстве каталась. Она сама хочет заниматься фигурным катанием, скоро поведем ее. Мама побаивается, но думаю, что что-то получится», — цитирует Двоеглазову «Чемпионат.com».

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше