Двоеглазова после серебра на чемпионате России: «Счастлива, что моя мечта сбылась»

Победу одержала Аделия Петросян.
«Единственное, что хочу сказать — вчера я очень мечтала снова оказаться здесь после произвольной. Счастлива, что моя мечта сбылась», — сказала Двоеглазова.
Также фигуристка ответила на вопрос о том, могла ли бы она передать кому-нибудь свои соревновательные платья.
«Единственный человек, которому я могу передать платья — моей младшей сестре. Мне кажется, на нее должны хорошо сесть платья, в которых я в детстве каталась. Она сама хочет заниматься фигурным катанием, скоро поведем ее. Мама побаивается, но думаю, что что-то получится», — цитирует Двоеглазову «Чемпионат.com».
