Александра Бойкова: «После этапов Гран-при у меня случилась травма. Две недели не могла кататься вообще»

Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала о травме накануне победного чемпионата России.

"Изначально я настояла на исполнении четверного выброса. В итоге это сыграло ключевую роль для нас в положительном плане.

После двух этапов Гран-при у меня случилась травма, у меня была инфекция в ноге, затем воспалилась связка. Две недели не могла кататься вообще, потом провела несколько недель на честном слове и противовоспалительных.

Станислав Морозов не хотел, чтобы я делала четверной выброс, но Дмитрий меня поддержал", — сказала Бойкова.

Истерика в парах: Бойкова и Козловский рыдали от счастья, Галлямов, конечно, сорвался на Мишину.