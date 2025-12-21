Ричмонд
Мать Костылевой: «Лена переехала жить к новому тренеру, в пятницу она уже тренировалась у нее»

Ирина Костылева, мать фигуристки Елена Костылева заявила, что ее дочь начала работать под руководством нового тренера в Москве.

Источник: Sport24

Ранее тренер Евгений Плющенко сообщил, что Елена Костылева завершила работу в его академии.

«С Леной все нормально, она переехала жить к новому тренеру, в пятницу она уже тренировалась у нее. Тренер находится в Москве, она предложила подготовить Лену к первенству России. Лена пока будет жить у нового тренера», — рассказала Ирина Костылева ТАСС.

14-летняя Костылева является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров. В нынешнем сезоне она выиграла юниорский этап Гран-при в Москве.