Мать Костылевой: «Лена переехала жить к новому тренеру, в пятницу она уже тренировалась у нее»

«С Леной все нормально, она переехала жить к новому тренеру, в пятницу она уже тренировалась у нее. Тренер находится в Москве, она предложила подготовить Лену к первенству России. Лена пока будет жить у нового тренера», — рассказала Ирина Костылева ТАСС.