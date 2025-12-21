«Больная на всю голову»: Галлямов оскорбил позвонившую утром журналистку

«Доброе утро! Хотя для меня оно не особо доброе. Получил звонок: “Александр, здравствуйте!” Вроде газета “Известия”, какая-то девочка звонит оттуда. “Простите за столь ранний звонок”. Я думаю: а мозги она где забыла, когда звонит после произволки, когда я хотел выспаться? Ну это настолько подло, я считаю. Сегодня и так еще показательные. Ну просто больная на всю голову, ей-богу. Тогда засветим ее номер, чтобы она теперь звонки получала, чтобы понимала, что творит. Просто ненормальная», — заявил Галлямов в своем Telegram-канале.