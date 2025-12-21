Губерниев раскритиковал фигуриста Галлямова: «Кто вам дал право разговаривать с журналистами подобным тоном?»

«Дорогой фигурист, Галлямов. Я знаю, конечно, что вы стоите в одном ряду с Горшковым, Протопоповым, Зайцевым, Улановым, Бобриным, Букиным. И вот в этом ряду стоите еще и вы. Но в вашем возрасте, дорогой товарищ Галлямов, можно научиться пользоваться мобильным телефоном, отключать звук и ставить режим “не беспокоить”. И вообще, кто вам дал право разговаривать с журналистами подобным тоном? Надеемся, что вы осознаете, как вы сильно неправы», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».