Губерниев раскритиковал фигуриста Галлямова: «Кто вам дал право разговаривать с журналистами подобным тоном?»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев подверг критике поведение бронзового призера Олимпийских игр Александра Галлямова, который в жесткой форме высказал недовольство из-за раннего звонка журналистки.

Источник: РИА "Новости"

Фигурист, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, пожаловался, что его разбудили ранним звонком и предложил «засветить» номер журналистки, которую назвал «больной на всю голову».

«Дорогой фигурист, Галлямов. Я знаю, конечно, что вы стоите в одном ряду с Горшковым, Протопоповым, Зайцевым, Улановым, Бобриным, Букиным. И вот в этом ряду стоите еще и вы. Но в вашем возрасте, дорогой товарищ Галлямов, можно научиться пользоваться мобильным телефоном, отключать звук и ставить режим “не беспокоить”. И вообще, кто вам дал право разговаривать с журналистами подобным тоном? Надеемся, что вы осознаете, как вы сильно неправы», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».