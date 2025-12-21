Чемпионат России. Петросян, Туктамышева, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят с показательными номерами

Чемпионат России по фигурному катанию-2025/26.
Санкт-Петербург.
Показательные выступления.
Начало — 19:00 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Первое отделение.
1. Анна Щербакова — Егор Гончаров.
2. Софья Муравьева.
3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.
4. 5-е место у мужчин.
5. Екатерина Миронова Евгений Устенко.
6. Анна Фролова.
7. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов.
8. 4-еу место мужчин.
9. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.
10. Мария Захарова.
11. «Парадиз».
Второе отделение.
1. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.
2. 3-е место у мужчин.
3. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.
4. Алиса Двоеглазова.
5. Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
6. 2-е место у мужчин.
7. Елизавета Туктамышева.
8. Александра Степанова — Иван Букин.
9. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
10. 1-е место у мужчин.
11. Аделия Петросян.