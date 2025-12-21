Ричмонд
Чемпионат России. Петросян, Туктамышева, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят с показательными номерами

21 декабря фигуристы выступят с показательными номерами на гала-шоу по итогам чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025/26.

Санкт-Петербург.

Показательные выступления.

Начало — 19:00 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первое отделение.

1. Анна Щербакова — Егор Гончаров.

2. Софья Муравьева.

3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.

4. 5-е место у мужчин.

5. Екатерина Миронова Евгений Устенко.

6. Анна Фролова.

7. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов.

8. 4-еу место мужчин.

9. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.

10. Мария Захарова.

11. «Парадиз».

Второе отделение.

1. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

2. 3-е место у мужчин.

3. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.

4. Алиса Двоеглазова.

5. Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

6. 2-е место у мужчин.

7. Елизавета Туктамышева.

8. Александра Степанова — Иван Букин.

9. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

10. 1-е место у мужчин.

