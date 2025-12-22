Ричмонд
Фигурист Галлямов отказался публично извиняться за оскорбление журналистки

Российский фигурист Александр Галлямов 21 октября отказался от извинений за оскорбление журналистки 78.ru и угрозы «засветить» ее номер телефона за ранний звонок после завершения чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

«Надо тоже думать головой. Это не мои проблемы», — сказал он.

При этом спортсмен предложил встретиться с журналисткой лично и обсудить произошедшее.

«У меня сейчас шоу как раз здесь, в “Юбилейном”. И дальше надо сначала откатать. Так всё решим дальше», — заключил Галлямов.

Галлямов 21 декабря раскритиковал журналистку и пригрозил «засветить» ее номер за ранний звонок после завершения чемпионата России. Тогда же спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал поведение спортсмена странным. По его словам, никто не имеет права разговаривать так с людьми.