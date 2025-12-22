Выживалити от Алины Загитовой: олимпийская чемпионка бросила лучших фигуристов страны ради «миньонов»

Пока в Санкт-Петербурге на чемпионате России одиночники ожесточенно боролись за медали, Москва жила своей фигурнокатательной жизнью. Каток «Южный полюс», ставший уже традиционной локацией для зимних активностей, принимал масштабную ретро-дискотеку на льду, а следом — мастер-класс олимпийской чемпионки. Алина Загитова пожертвовала наблюдением развязки национального первенства живьем ради того, чтобы научить желающих делать первые шаги на коньках. Получилось впечатляюще: около тысячи человек собралось в Лужниках, и спортсменке пришлось в одночасье стать наставников для всех них.
Но подобный размах сулил и неизбежность некоторого хаоса. В связи с этим организаторы сразу обозначили: ледовое пространство у сцены необходимо экстренно расчистить от тех, кто собирается просто покататься. А таковых было немало, потому что на вопрос ведущего «Кто пришел именно ради мастер-класса?» руки подняли далеко не все. Тем не менее многие подтянулись, когда осознали, кто же перед ними. Концепция предполагала, что Алина будет в центре круга, окруженная толпой, но на практике в таком формате реализовать какие-то более-менее подвижные упражнения было практически невозможно.
Загитову встретили восторженным ревом, а ведущий мероприятия перечислил все ее регалии, на что та кокетливо подметила, что всякий раз ей приятно поностальгировать о прошлых заслугах. Но ностальгия быстро сменилась рабочим настроем. «Сегодня программа будет “выживать” — думаю, мы все справимся с этой задачей. Но если серьезно, то задача — покайфовать и отлично провести время», — обозначила фигуристка цели на тренировку и тут же перешла к делу.
По инициативе Алины толпа все-таки переместилась в центр огромного ледового поля. Начали с азов — «фонариков». «Делаем, делаем!» — подбадривала спортсменка, но быстро поняла, что общий подход применительно к такой целевой аудитории не сработает. «Так дело не пойдет. Убираем телефоны и усердно тренируемся», — включила она режим тренера, моделируя настоящий тренировочный процесс.
Дальше — больше. «Елочки», толчки и «саночки» — Загитова объясняла доходчиво, делая скидку на уровень аудитории, но халтуру не терпела. «Я все вижу! Кто не делает упражнение?», — периодически прилетало в толпу. И олимпийская чемпионка искренне злилась, когда вместо повтора движений народ доставал телефоны и начинал снимать. «Если мы делаем, то делаем!» — отрезала она. Особенно досталось тем, кто игнорировал технику безопасности: «Стопэ! Главное — толкаться и низко приседать. Держим дистанцию!».
Учить скользить на ребрах толпу новичков — задача из разряда «миссия невыполнима», но Загитова пыталась. «Толкаемся строго с внутреннего ребра», — командовала она, пока с неба, как по заказу, повалил красивый снег, добавляя происходящему кинематографичности. Глядя на разношерстную массу в пуховиках и шапках, пытающуюся изобразить грацию, Алина не удержалась: «Вы напоминаете мне миньонов из мультика». Сравнение зашло — «миньоны» радостно подхватили игривое настроение чемпионки.
Чтобы избежать сумбура, ведущий предложил переместиться вновь ближе к сцене для блока вопросов и ответов. Алина, не теряя времени, провела мини-лекцию о важности ОФП. Вспомнила свою историю из спорта о том, как синяки из-за постоянных падений с прыжков на кисти однажды переросли в переломы, подчеркнув, что разминка вне льда — это святое. И тут же заставила всех приседать!
Вопросы сыпались разные: от технических («Как тормозить?», «Как разворачиваться назад?») до философских («Как вернуть ребенка в спорт?»). На последний вопрос Алина ответила, что даже после спорта тело человека способно много вспомнить, и подкрепила практикой. В толпе нашлась девочка, которая когда-то занималась фигуркой, но бросила ее — и даже спустя столько времени элементарные шаги без проблем повторила под присмотром чемпионки. В общем, оставить фигурку навсегда сложно, если вообще возможно…
На последнем этапе тренировки группа перешла к изучению торможения и поворотов вновь в центральной части огромного катка. Алина объясняла нюансы исполнения дуг и иных базовых элементов и связок, но качественно разучить подобное за час для новичка — просто нереально. Это всем было ясно и так, но инсайты наверняка оказались ценными для большинства.
Финал получился в духе времени. Загитова, уже изрядно уставшая, но довольная, вышла на сцену и предложила записать видео с трендовой растанцовкой. «Скоро увидите себя в моих соцсетях!» — анонсировала она, и сотни рук взмыли вверх в аплодисментах. В тот момент чемпионат России в Петербурге представился чем-то далеким и неважным. Здесь, в в рамках фестиваля «Зима в Лужниках», была своя атмосфера.
Автор: Александра Милюкова