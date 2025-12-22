Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова назвала главную задачу Петросян и Гуменника перед Олимпиадой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что победители чемпионата России Аделия Петросян и Петр Гуменник находятся в хорошей форме.

Источник: ТАСС

Тарасова отметила, что пик формы фигуристы должны набрать к середине февраля, когда стартуют Олимпийские игры. «Поэтому на данный период времени они готовы хорошо. А в феврале будут готовы еще лучше», — сказала тренер «РИА Новости».

Она также добавила, что главной задачей для спортсменов сейчас является сохранение здоровья.

Петросян и Гуменник уже получили официальные приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры и будут выступать в качестве нейтральных атлетов, без национальной символики. Соревнования по фигурному катанию у мужчин стартуют 10 февраля, у женщин — 17 февраля.

На этих выходных Петросян защитила титул чемпионки страны, набрав 235,95 балла и в третий раз подряд выиграв национальное первенство. Гуменник впервые в карьере стал чемпионом России, показав результат в 304,95 балла.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше