Тарасова назвала главную задачу Петросян и Гуменника перед Олимпиадой

Тарасова отметила, что пик формы фигуристы должны набрать к середине февраля, когда стартуют Олимпийские игры. «Поэтому на данный период времени они готовы хорошо. А в феврале будут готовы еще лучше», — сказала тренер «РИА Новости».
Она также добавила, что главной задачей для спортсменов сейчас является сохранение здоровья.
Петросян и Гуменник уже получили официальные приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры и будут выступать в качестве нейтральных атлетов, без национальной символики. Соревнования по фигурному катанию у мужчин стартуют 10 февраля, у женщин — 17 февраля.
На этих выходных Петросян защитила титул чемпионки страны, набрав 235,95 балла и в третий раз подряд выиграв национальное первенство. Гуменник впервые в карьере стал чемпионом России, показав результат в 304,95 балла.