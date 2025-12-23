Решение о дисквалификации Валиевой пропало с сайта CAS

CAS в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации исчисляется с даты сдачи положительной пробы — 25 декабря 2021 года. Суд также аннулировал все её результаты, начиная с этого числа. Фигуристка сможет вновь принимать участие в турнирах с 25 декабря 2025 года.